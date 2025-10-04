Sciopero per Gaza sanzionati studenti liceo Agrigento Cgil | Atto grave
(Adnkronos) – "Sanzionare gli studenti per aver scioperato è un atto grave e anti-educativo. La scuola sia luogo di coscienza critica, non di repressione". Così il segretario generale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, commenta i provvedimenti disciplinari irrogati dalla dirigente scolastica del liceo 'Leonardo' di Agrigento, Patrizia Pilato, contro gli studenti delle 25 classi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero Generale! Siamo tantissimi* Pavia in piazza per Gaza. #PalestinaLibera #globalsumudflotilla - facebook.com Vai su Facebook
Viva l'Italia! Sciopero generale per Gaza oggi. Centinaia di migliaia di persone in Torino e piazza nella maggior parte delle città. In piedi con la flottiglia e tutti a Gaza. La Palestina sarà libera! Long live . Long live Gaza! - X Vai su X
Sciopero per Gaza, studenti sanzionati dalla preside: «Tornino a scuola accompagnati da un genitore». Scoppia il caso - Chi nella sua vita, da studente delle superiori non ha scioperato almeno una volta, per i motivi più disparati? Si legge su msn.com
Sciopero Gaza, gli studenti arrestati dopo gli scontri a Milano tornano in classe. Il ds: “Bloccare tutto? La scuola non si tocca” - I due ragazzi minorenni che sono stati arrestati, lo scorso 22 settembre, in seguito agli scontri a Milano in occasione dello sciopero per la Palestina possono tornare a scuola. Da tecnicadellascuola.it