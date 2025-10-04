Sciopero per Gaza Bersani a La7 | Meloni e Salvini? Politicanti megalomani da loro insulti sanguinosi e stupidaggini invereconde

“ Giorgia Meloni insulta la Flotilla, insulta i manifestanti. Siamo di fronte a dei politici, diciamo politicanti, totalmente autocentrati, che non riescono nemmeno ad accogliere l’esigenza di sentimenti profondi del nostro popolo. Vivono in un loro mondo ideologico e di potere, sviluppano sempre il vittimismo aggressivo. Adesso ci mettono anche la megalomania. Tutto questo è per mascherare il fatto di fondo: questa deve stare non più di mezzo metro distante da Trump “. Così a Otto e mezzo (La7) Pier Luigi Bersani commenta gli strali della presidente del Consiglio e dei membri del governo Meloni contro i volontari della Global Sumud Flotilla, i sindacati e i manifestanti che hanno partecipato allo sciopero generale in solidarietà con la popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

