Sciopero per Gaza a Milano tensioni in Porta Venezia | 12 manifestanti fermati e portati in Questura

In occasione dello sciopero generale per Gaza è stato organizzato un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla che ha bloccato la tangenziale est di Milano e diverse strade della città. Intorno alle 22:00 polizia e carabinieri in assetto antisommossa hanno bloccato il corteo in Porta Venezia ricorrendo all'uso di un idrante e 12 manifestanti sono stati fermati e portati in Questura per essere identificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

Allo sciopero del 3 ottobre per Gaza e a sostegno della Flotilla hanno partecipato decine di migliaia di persone per le strade di Torino. In corso re Umberto si sono uniti al corteo anche Chiara e Matteo insieme ai loro figli piccoli: «È importante essere qui per di - facebook.com Vai su Facebook

Viva l'Italia! Sciopero generale per Gaza oggi. Centinaia di migliaia di persone in Torino e piazza nella maggior parte delle città. In piedi con la flottiglia e tutti a Gaza. La Palestina sarà libera! Long live . Long live Gaza! - X Vai su X

