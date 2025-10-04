Sciopero generale Zangrillo | Ha aderito solo il 7% dei dipendenti pubblici Vicini ai cittadini

Zangrillo: "Ho avuto da mezz'ora (nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2025 ndr) l'aggiornamento sull'adesione e siamo fermi al 7%. Ciò significa che da un lato non è stato compreso il significato di questo sciopero dall'altro i dipendenti pubblici hanno dimostrato di essere sensibili alla necessità di garantire in giornate difficili i servizi pubblici essenziali ai cittadini" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

