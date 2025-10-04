Sciopero generale Torino | scontri e tensioni tra manifestanti e polizia

Scontri e tensioni tra polizia e manifestanti a Torino, al termine del corteo organizzato in solidarietà della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. Le immagini da Piazza Castello dove si trova la Prefettura. Due ragazzi abbracciati hanno alzato al cielo una rosa davanti al cordone delle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

