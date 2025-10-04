Sciopero generale Torino | scontri e tensioni tra manifestanti e polizia

Scontri e tensioni tra polizia e manifestanti a Torino, al termine del corteo organizzato in solidarietà della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. Le immagini da Piazza Castello dove si trova la Prefettura. Due ragazzi abbracciati hanno alzato al cielo una rosa davanti al cordone delle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale, Torino: scontri e tensioni tra manifestanti e polizia

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale a Torino, sfondato il cantiere del Politecnico - Due identificati alla manifestazione torinese durante lo sciopero generale, scontri e lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Si legge su torino.repubblica.it