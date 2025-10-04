Sciopero generale Salvini attacca ma nel 2015 voleva bloccare l' Italia per tre giorni

Il vicepremeir Matteo Salvini si è scontrato con il segretario della Cgil Maurizio Landini in merito allo sciopero generale di venerdì 3 ottobre a sostegno della popolazione di Gaza e della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Il ministro dei Trasporti ha criticato la serrata definendola “ illegittima e chi partecipa rischia sanzioni personali”. “ Lo organizza Landini? Ecco, lo paghi Landini “, ha aggiunto. In seguito a queste sue dichiarazioni è diventato virale sui social un video, pubblicato sul suo canale ufficiale di YouTube dieci anni fa, nel quale invitava la popolazione a scioperare per tre giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale, Salvini attacca ma nel 2015 voleva bloccare l'Italia per tre giorni

sciopero - generale

