Sciopero generale proPal muri della città imbrattati di slogan | Questo è vandalismo

Il giorno dopo il grande corteo organizzato in occasione dello sciopero generale a sostegno della Palestina, l'amministrazione comunale si ritrova a fare i conti con i muri dei palazzi imbrattati da scritte e slogan lasciati da alcuni manifestanti. La denuncia arriva dall'assessore all'ambiente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

