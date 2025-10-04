Sciopero generale per la Palestina le reazioni | Abbiamo fatto la storia della città | un fiume di umanità

Dopo la mobilitazione e i cortei che hanno contribuito a paralizzare la città per quasi l'intera giornata di venerdì 3 ottobre, è arrivato il momento dei bilanci e delle prese di posizione da parte dei sindacati e delle realtà che hanno animato e popolato la manifestazione a sostegno della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

LIVORNO | 03.10.2025 | SCIOPERO GENERALE L'arrivo del corteo studentesco! #FreePalestine #StopTheGenocideOfPalestinians

Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti.

VIDEO | Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” - Venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati. Da dire.it

Lo sciopero generale ferma l’Italia: “Due milioni nelle piazze”. Da Roma a Isernia, l’onda contro il silenzio sul genocidio a Gaza - Analisi, cronache e dati per comprendere la crisi umanitaria in corso, con le grandi firme del Fatto. Si legge su ilfattoquotidiano.it