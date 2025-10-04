Sciopero generale per la Flotilla Cgil | Più di due milioni di persone in cento piazze | Tangenziali bloccate scontri e tensioni tra manifestanti e polizia | Oggi nuova manifestazione a Roma

Voli sospesi a Pisa. Ritardi e cancellazioni delle corse dei treni: disagi per chi viaggia. Usb: "In 300mila al corteo di Roma", 80mila per la Questura. Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale per la Flotilla, Cgil: "Più di due milioni di persone in cento piazze" | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia | Oggi nuova manifestazione a Roma

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

LIVORNO | 03.10.2025 | SCIOPERO GENERALE L'arrivo del corteo studentesco! #FreePalestine #StopTheGenocideOfPalestinians - facebook.com Vai su Facebook

Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti. - X Vai su X

Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Lo riporta editorialedomani.it

Sciopero generale, piazze strapiene: i cortei arrivano in tangenziali, porti e stazioni. La Cgil: “Più di 2 milioni di persone in oltre 100 città” - “La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazion ... Secondo ilfattoquotidiano.it