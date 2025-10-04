Sciopero generale per la Flotilla Cgil | Più di due milioni di persone in cento piazze | Tangenziali bloccate scontri e tensioni tra manifestanti e polizia | Oggi nuova manifestazione a Roma

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voli sospesi a Pisa. Ritardi e cancellazioni delle corse dei treni: disagi per chi viaggia. Usb: "In 300mila al corteo di Roma", 80mila per la Questura. Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

