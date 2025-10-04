Sciopero generale per Gaza Cgil | Oltre due milioni di persone in cento piazze | Tensioni e scontri | Oggi nuova manifestazione a Roma

Tangenziali bloccate, voli sospesi a Pisa, ritardi e cancellazioni delle corse dei treni. Usb: "In 300mila al corteo di Roma", 80mila per la Questura. Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti".

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

LIVORNO | 03.10.2025 | SCIOPERO GENERALE L'arrivo del corteo studentesco! #FreePalestine #StopTheGenocideOfPalestinians - facebook.com Vai su Facebook

Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti. - X Vai su X

Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Secondo editorialedomani.it

Sciopero generale per Gaza, oltre 100 manifestazioni in tutta Italia. Landini: «La Flotilla ha rotto il muro» - In piazza decine di migliaia di persone per lo sciopero indetto da Cgil e Usb, illegittimo secondo il Garante. Lo riporta vanityfair.it