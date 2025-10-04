Sciopero generale e manifestazioni Cgil | Siamo 2 mln Piantedosi | Appelli a rivolta

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Viminale: "29 manifestazioni con circa 400.000 partecipanti". Cancellazioni e ritardi negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb,  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. Salvini: "Da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

