Sciopero generale e manifestazioni Cgil | Siamo 2 mln Piantedosi | Appelli a rivolta
Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Viminale: "29 manifestazioni con circa 400.000 partecipanti". Cancellazioni e ritardi negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb, Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. Salvini: "Da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Bloccare tutto, letteralmente. Durante lo sciopero generale per Gaza e per la Flotilla, decine di manifestanti hanno occupato l’aeroporto “Galilei” di Pisa - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Agenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal - Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa ... Come scrive iltempo.it
Sciopero generale, alla Spezia 10mila persone in piazza: il raccordo dell’autostrada bloccato per un’ora - 000 persone, secondo i dati degli organizzatori, hanno partecipato in mattinata alla Spezia allo sciopero indetto dalla Cgil a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud ... Secondo ilsecoloxix.it