Sciopero generale 55 agenti gli agenti feriti in tutta Italia

Milano gli idranti della polizia disperdono i manifestanti. E' l'ultimo atto di una lunga giornata di proteste e disagi e scontri: 55 agenti gli agenti feriti in tutta Italia. A Milano il corteo partito dal centro è arrivato fino alla Tangenziale est, dove i manifestanti hanno bloccato prima uno, poi due sensi di marcia mandando in tilt la circolazione per più di 4 ore in tutto il capoluogo e nell’hinterland. Assalti agli schieramenti delle forze dell'ordine si sono verificati quando alcune centinaia di violenti, incappucciati, armati di spranghe e bastoni, hanno cominciato a tirar pietre contro gli agenti schierati, che hanno dovuto rifugiarsi in un blindato e arretrare per sottrarsi alla furia dei manifestanti, e portando in salvo anche alcune troupe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale, 55 agenti gli"agenti feriti in tutta Italia

LIVORNO | 03.10.2025 | SCIOPERO GENERALE L'arrivo del corteo studentesco! #FreePalestine #StopTheGenocideOfPalestinians - facebook.com Vai su Facebook

Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti. - X Vai su X

Agenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal - Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa ... Da iltempo.it

Sciopero generale oggi 3 ottobre per Gaza in diretta: i disagi per lo stop a treni metro e bus. Voli cancellati a Pisa: manifestanti sulla pista - I manifestanti che partecipano al corteo pisano in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil hanno raggiunto l'aeroporto «Galileo Galilei» e dopo avere forzato lo ... Riporta corriere.it