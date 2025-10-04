Sciopero generale 3 ottobre oltre 2mln di manifestanti in più di 100 città oggi a Roma nuovo corteo pro-Pal contro genocidio a Gaza

Sulla carta, secondo le previsioni ufficiali, a Roma sono attese circa 20000 persone per manifestare contro il genocidio a Gaza, ma le esperienze delle ultime giornate lasciano pensare che la partecipazione reale potrebbe superare di gran lunga le stime Più di 2 milioni di persone sono scese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale 3 ottobre, oltre 2mln di manifestanti in più di 100 città, oggi a Roma nuovo corteo pro-Pal contro genocidio a Gaza

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

LIVORNO | 03.10.2025 | SCIOPERO GENERALE L'arrivo del corteo studentesco! #FreePalestine #StopTheGenocideOfPalestinians

Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti.

Sciopero generale del 3 ottobre: coinvolti trasporti, sanità e scuola. Le indicazioni per ogni settore. I cortei a Genova e in Liguria - La protesta è stata valutata come illegittima dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, che si è riunita oggi, per la "violazione dell'obbligo legale ...

Sciopero generale a Milano del 3 ottobre, a rischio anche i mezzi Atm: dalle 18 chiudono M1 e M3 - In occasione dello sciopero generale nazionale di oggi, venerdì 3 ottobre, Atm ha comunicato che le linee del trasporto pubblico milanese non sono garantite ...