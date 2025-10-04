Sciopero Fumarola | guerra politica ? Cisl parla con ogni governo

Firenze, 4 ott. (askanews) - La Cgil sta facendo una "guerra politica" al governo come sostiene il vice premier Matteo Salvini? "Non commento gli atteggiamenti e le scelte dei colleghi delle altre sigle sindacali, penso e guardo in casa Cisl e noi parliamo con qualunque governo e continueremo a farlo". Lo ha detto la segretaria della Cisl Daniela Fumarola parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13. "Abbiamo scelto di non incendiare le piazze ma abbiamo scelto di ricercare il confronto perché così si ottengono risultati più concreti". Lo ha detto Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, parlando oggi a Firenze, nel confronto con Matteo Renzi, alla Leopolda 13.

