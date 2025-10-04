Scioperi e cortei Giorgia Meloni dura | Ditemi quanto è costato tutto questo!

La tensione politica in Italia si concentra sui diritti di sciopero e manifestazione, con la premier Giorgia Meloni che adotta un approccio cauto e pragmatico, distinguendosi (almeno in apparenza) dalla linea più aggressiva e restrittiva promossa dalla Lega di Matteo Salvini. Meloni, pur restando in silenzio pubblico per un’intera giornata riguardo la mobilitazione della CGIL per Gaza e la Flotilla – una mossa che definisce internamente una “operazione politica” – ha espresso una chiara priorità: comprendere l’ impatto economico di queste azioni. La sua richiesta, formulata durante l’ultimo Consiglio dei Ministri (Cdm) subito dopo l’informativa di Salvini sugli scioperi, è stata categorica: “Fatemi sapere quali sono i costi esatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

