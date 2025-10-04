Scioperare demonizzando l’unico paese del medio oriente dove si può scioperare

Al direttore - Temo che Maurizio Landini, da ieri a capo di un tempo glorioso sindacato ora al traino di sigle estremiste, neanche sappia che il primo sindacato libero in medio oriente è stato l’Histadrut, creato negli anni Venti, prima ancora della nascita dello stato di Israele, nella Palestina mandataria a difesa dei lavoratori ebrei. Temo che sappia, ma facendo finta di niente, che nella Gaza straziata da Hamas dopo il 2005, non si sia nemmeno vista l’ombra di un sindacato libero. Non sanno niente o, quando sanno, fingono di non sapere. Pierluigi Battista Manifestare per la pace demonizzando l’unico paese del medio oriente in cui gli scioperi sono consentiti rimuovendo l’orrore portato avanti a Gaza dal sindacato dei jihadisti e avallando limitazioni senza preavviso delle libertà dei lavoratori in nome della difesa della libertà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

