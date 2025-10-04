Schlein e Landini la convergenza identitaria sull’onda pacifista Ma l’azzardo lascia dubbi nel Pd | Non inseguiamo le curve da stadio

Roma – Cavalcare l’onda della mobilitazione pacifista e in larga prevalenza pacifica e di massa del movimento pro-Pal. È questa la linea d’indirizzo su cui convergono il segretario della Cgil Maurizio Landini e la segretaria del Pd Elly Schlein. Uniti soprattutto nell’inseguimento di uno spontaneismo, anzitutto giovanile ma non solo, più che mai “liquido” e difficile da inquadrare. General secretary of the Italian General Confederation of Labour (CGIL) Maurizio Landini attends a march calling for the release of the Global Sumud Flotilla (GSF), after its ships were intercepted by the Israeli forces, on the day of a general strike in Rome, Italy, 03 October 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

