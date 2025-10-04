Schifani difende la nomina di Iacolino poi il lapsus | Un assessore che ha lavorato bene scelta tecnica
"Una scelta tecnica, la conferma di chi ha lavorato bene". Con queste parole il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - intervenuto all'inaugurazione della Festa dell'Amicizia a Ribera - prova a spegnere le polemiche esplose dopo le nomine ai vertici della sanità siciliana, che hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: schifani - difende
SIFUS CIAS – CARI ON.LI CALENDA, SCHIFANI, CUFFARO, LOMBARDO, ECC., LA SICILIA NON SI DIFENDE CON LE PAROLE MA CON I FATTI. I PALADINI DELLA SICILIA SONO GLI STESSI CHE LA METTONO IN GINOCCHIO. Catania, 14 settembre 202 - facebook.com Vai su Facebook
Schifani e Cuffaro inaugurano la Festa dell’Amicizia a Ribera: “Iacolino nomina tecnica, rispetto FdI” - A tagliare il nastro, come ormai consuetudine, è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Lo riporta blogsicilia.it
Il caso Iacolino e l’ira di Fratelli d’Italia, nuvole sulla manovra all’Ars - L’ira dei meloniani di Sicilia si riflette in un silenzio tombale, a partire dal commissario Luca Sbardella, ma i malumori sono arrivati a Roma, come provato dall’uscita del deputato catanese ... Scrive livesicilia.it