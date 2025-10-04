Schettino insegna la lagna dei deputati rientrati prima dei compagni qualunque | Ci hanno maltrattato
Prima eroi, poi privilegiati che rientrano in business class prima degli altri, adesso vittime che puntano il dito contro gli aguzzini e il governo tiranno. Accolti in conferenza stampa dai leader del centrosinistra (che ieri sono accorsi a Fiumicino per abbracciare i beniamini), che si sono ben guardati dal commentare il sì di Hamas al piano di pace di Trump, i quattro parlamentari italiani sono stati i primi tra gli attivisti a rientrare in Italia. Davanti alle telecamere Marco Croatti (5Stelle), Annalisa Corrado (Pd), Arturo Scotto (Pd) e Benedetta Scuderi (5Stelle) sono in grande spolvero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
