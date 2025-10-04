Schettini | La famiglia gli amici e la scuola sono il campo magnetico più potente della vita Il professore invita i ragazzi a riscoprire pensiero critico e comunità contro l’odio online
Vincenzo Schettini, docente di fisica e fenomeno dei social media, è stato ospite del programma di approfondimento Agorà su Rai 3, dove ha affrontato temi cruciali come il conflitto globale, l'importanza della formazione critica dei giovani e il dilagante fenomeno del cyberbullismo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: schettini - famiglia
Mondadori Electa. . È possibile che la fisica ci aiuti a comprendere il mondo intorno a noi, ma anche quello dentro di noi? Vincenzo Schettini @lafisicachecipiace, il prof più amato del web, ci accompagna attraverso una storia che esplora a fondo le complessit - facebook.com Vai su Facebook
Prof. Schettini: "Mi emoziono quando mi rendo conto di essere finalmente capito" - Il professore più seguito sui social si racconta a Marco Carrara ad Agorà: "Famiglia, amici e scuola la rete contro bulli e cattiveria" ... Riporta msn.com
L'influencer Schettini e i suoi contro compiti per le vacanze: alzarsi tardi, fare sport, «bere» un libro, uscire con gli amici - Alzarsi tardi, fare sport, trovare un libro su qualcosa che ci appassiona e leggerlo, uscire con gli amici: eccoli i compiti per le vacanze del prof Vincenzo Schettini, docente di fisica alle ... Come scrive corriere.it