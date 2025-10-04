Schettini | La famiglia gli amici e la scuola sono il campo magnetico più potente della vita Il professore invita i ragazzi a riscoprire pensiero critico e comunità contro l’odio online

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Schettini, docente di fisica e fenomeno dei social media, è stato ospite del programma di approfondimento Agorà su Rai 3, dove ha affrontato temi cruciali come il conflitto globale, l'importanza della formazione critica dei giovani e il dilagante fenomeno del cyberbullismo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schettini - famiglia

schettini famiglia amici scuolaProf. Schettini: "Mi emoziono quando mi rendo conto di essere finalmente capito" - Il professore più seguito sui social si racconta a Marco Carrara ad Agorà: "Famiglia, amici e scuola la rete contro bulli e cattiveria" ... Riporta msn.com

L'influencer Schettini e i suoi contro compiti per le vacanze: alzarsi tardi, fare sport, «bere» un libro, uscire con gli amici - Alzarsi tardi, fare sport, trovare un libro su qualcosa che ci appassiona e leggerlo, uscire con gli amici: eccoli i compiti per le vacanze del prof Vincenzo Schettini, docente di fisica alle ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Schettini Famiglia Amici Scuola