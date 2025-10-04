Scatta l’operazione storione | 70.000 esemplari liberati nei fiumi

Padova, 4 ottobre 2025 – Liberarne oltre 70.000 in tutti i fiumi dell’areale originario; ridurre la pressione predatoria del pesce siluro una delle specie invasive con maggior impatto negativo sui nostri fiumi. E’ scattata l’operazione storione, per il salvataggio di questa specie a rischio di estinzione, un pesce che una volta rappresentava una ricchezza. E ricco era il fiume Po di storioni, che venivano catturati, facevano parte della tradizione gastronomica. Poi tutto è cambiato. Obiettivo del progetto europeo Life-restore (Recovery of Endangered Sturgeons Through Optimized Restocking Efforts), la tutela dello storione cobice (Acipenser naccarii), specie simbolo dei nostri fiumi e del Mar Adriatico, oggi a rischio di estinzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

