Scarcerato da poche ore viaggia con 8 chili di hashish in auto | arrestato a Montesilvano

Un uomo di 34 anni, da poco scarcerato dagli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri a Montesilvano. L’uomo è stato fermato in via d’Annunzio mentre, a bordo della sua auto, sembrava attendere qualcuno. Insospettiti dal suo atteggiamento e dal fatto che, appena uscito dai domiciliari a Roma, si trovasse senza un apparente motivo nella città adriatica, i militari hanno proceduto a un controllo. Un forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo ha spinto i Carabinieri a perquisire il veicolo. Nel bagagliaio sono stati rinvenuti 8 chilogrammi di hashish, già suddivisi in 80 panetti da 100 grammi. 🔗 Leggi su Citypescara.com