Scanzano Jonico tragedia sulla Fondovalle | 4 morti e 6 feriti gravi nello scontro tra un’auto e un camion

Notizieaudaci.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dinamica del terribile impatto. Una tragedia di proporzioni immani si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 4 ottobre 2025 lungo la statale 598 Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Un’auto, una Renault Scenic a sette posti, su cui viaggiavano dieci persone, si è scontrata violentemente con un camion Iveco Eurostar. L’impatto, avvenuto al chilometro 121+100, è stato devastante: quattro uomini sono morti sul colpo, mentre altri sei occupanti dell’auto sono rimasti feriti, due dei quali in condizioni gravissime. Le vittime, secondo una prima ricostruzione, sarebbero tutte di nazionalità pakistana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

scanzano jonico tragedia sulla fondovalle 4 morti e 6 feriti gravi nello scontro tra un8217auto e un camion

© Notizieaudaci.it - Scanzano Jonico, tragedia sulla Fondovalle: 4 morti e 6 feriti gravi nello scontro tra un’auto e un camion

In questa notizia si parla di: scanzano - jonico

Tragico incidente stradale nel Materano: quattro vittime a Scanzano Jonico

Si schiantano con l’auto contro un camion: 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico

Quattro morti e almeno sei feriti in uno scontro a Scanzano Jonico (Matera) tra auto e un camion

scanzano jonico tragedia fondovalleQuattro morti in un incidente a Scanzano Jonico - È il bilancio della tragedia avvenuta nel primo pomeriggio sulla Fondovalle dell’Agri, all’altezza del chilometro 121+100, in territorio di Scanzano ... Riporta rainews.it

scanzano jonico tragedia fondovalleTragedia sulla Fondovalle dell’Agri: scontro tra auto e camion, quattro vittime - Intorno alle 14,30 di questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Matera, con personale della Sede Distaccata di Poli ... Si legge su ivl24.it

Cerca Video su questo argomento: Scanzano Jonico Tragedia Fondovalle