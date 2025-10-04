Scanzano Jonico tragedia sulla Fondovalle | 4 morti e 6 feriti gravi nello scontro tra un’auto e un camion
La dinamica del terribile impatto. Una tragedia di proporzioni immani si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 4 ottobre 2025 lungo la statale 598 Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Un’auto, una Renault Scenic a sette posti, su cui viaggiavano dieci persone, si è scontrata violentemente con un camion Iveco Eurostar. L’impatto, avvenuto al chilometro 121+100, è stato devastante: quattro uomini sono morti sul colpo, mentre altri sei occupanti dell’auto sono rimasti feriti, due dei quali in condizioni gravissime. Le vittime, secondo una prima ricostruzione, sarebbero tutte di nazionalità pakistana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
