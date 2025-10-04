Scale mobili | De Luca M5S accanto al cuore dei bimbi la passione di Rizzo per la Falce Zero e il mistero dell' autonomia celeste

Messinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

? SU: ANTONIO DE LUCA ACCANTO AL “CUORE” DEI BIMBI“Una scelta che calpesta i bambini e le loro famiglie, ingiustificata e vergognosa”. Il capogruppo M5S all’Ars Antonio De Luca affonda il colpo sulla rete ospedaliera varata dal governo regionale che attribuisce alla Cardiochirurgia pediatrica di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scale - mobili

Cortona, ampliamento dell’orario di funzionamento delle scale mobili

Ampliamento dell’orario di funzionamento delle scale mobili 

Scale mobili fino a mezzanotte. Meoni: "Così si valorizza il centro"

Eav, al via i lavori per scale mobili tra corso Vittorio Emanuele e Montesanto - Inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il cantiere per l'attivazione delle scale di Montesanto ed i lavori di ammodernamento della stazione ... Da ilmattino.it

scale mobili de lucaScale (im)mobili da incubo: "Ci costeranno 2 milioni" - Mozione urgente dei consiglieri Marco Donati e Valentina Sileno: troppe spese per un servizio che non funziona. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scale Mobili De Luca