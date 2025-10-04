Sbarchi e migranti | se questi dati li avesse annunciati la sinistra
Facciamo un esercizio di immaginazione. Mettiamo che al governo ci fosse la sinistra, e che fosse un ministro progressista a presentarsi con in mano i dati di questi mesi: 49.729 sbarchi al 26 settembre 2025, contro i 66.617 dello stesso periodo del 2024 ei 157.651 del 2023. Quale sarebbe stata la reazione? Conferenze stampa, titoli trionfali, dichiarazioni entusiastiche: “Ecco la prova che le nostre politiche funzionano, l'Europa ci ascolta, l'Italia guida la gestione dei flussi”. Si sarebbe parlato di svolta epocale, di un modello italiano da esportare, di un equilibrio finalmente raggiunto tra accoglienza e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
