Sbarca alla Rai pazzesco Maria De Filippi notizia bomba in tv | dove va

Caffeinamagazine.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere il colpo televisivo dell’anno: Maria De Filippi, volto simbolo di Mediaset e regina incontrastata del piccolo schermo, sarebbe pronta ad approdare in un programma di punta della Rai. Una notizia che, pur non trovando ancora conferme ufficiali, ha già acceso il dibattito e l’entusiasmo dei telespettatori, sempre più incuriositi dall’ipotesi di vedere la conduttrice di Amici in un contesto così inedito. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, l’accordo sarebbe frutto di un lungo corteggiamento. La collega da anni avrebbe cercato di convincere la De Filippi a partecipare al suo programma, noto per le interviste schiette e senza sconti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

