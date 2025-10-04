Saverio Tommasi lascia Israele scalo a Istanbul e rientro in Italia | Via 26 italiani altri 15 restano in fermo

Il giornalista di Fanpage, fermato nei giorni scorsi sulla barca Karma, ha lasciato Israele su un volo Turkish Airlines con scalo a Istanbul. Con lui un gruppo di 26 connazionali; altri 15 restano in stato di fermo e saranno espulsi per via giudiziaria. All’aeroporto di Istanbul le notifiche arrivano una dopo l’altra: il volo da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Saverio Tommasi lascia Israele, scalo a Istanbul e rientro in Italia: «Via 26 italiani, altri 15 restano in fermo»

