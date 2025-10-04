Sassuolo Juventus Women LIVE | sorpresa Libràn davanti Beccari-Cambiaghi

4 ott 2025

Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Serie A Women. Prima partita di campionato per la Juventus Women che, come l’anno scorso, affronta il Sassuolo al debutto in Serie A Women. Le bianconere hanno iniziato nel modo migliore la loro stagione trionfando in Serie A Women’s Cup e ora vogliono difendere lo scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Sassuolo Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

