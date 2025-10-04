Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la prima giornata di Serie A Women. Prima partita di campionato per la Juventus Women che, come l’anno scorso, affronta il Sassuolo al debutto in Serie A Women. Le bianconere non vano oltre il pari a reti bianche e una prestazione poco brillante. Sassuolo Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Colpo di testa Clelland – Ci prova subito l’attaccante del Sassuolo che sorprende alle spalle Calligaris ma manda alto su un pallone a campanile 4? Tiro Hagemman – Liberissima in area calcia malamente alto sulla respinta corta di Cascarino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sassuolo Juventus Women 0-0: le bianconere steccano l'esordio