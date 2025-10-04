Sarri non parla nel post-partita di Lazio Torino | annuncio del vice Ianni il motivo del silenzio stampa dell’ex Juventus dopo il rocambolesco 3-3

Sarri non parla nel post-partita di Lazio Torino: ecco il motivo del silenzio stampa dell’ex Juventus svelato dal vice Ianni. Un pareggio spettacolare, un’occasione sprecata e un piccolo giallo nel finale. Il post-partita di Lazio Torino, terminata con un pirotecnico 3-3, è stato caratterizzato dall’assenza a sorpresa di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, infatti, non si è presentato davanti ai microfoni, lasciando al suo vice il compito di commentare il match e alimentando la preoccupazione per le sue condizioni. Il giallo Sarri: un’assenza che fa preoccupare. Al termine di una partita ricca di emozioni e di ribaltamenti di fronte, l’assenza del tecnico in sala stampa e nelle consuete interviste televisive ha subito destato stupore e apprensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

