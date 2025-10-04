Sarri non parla dopo Lazio-Torino il vice Ianni spiega | Giramenti di testa non si è sentito bene

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni della stampa per le dichiarazioni post Lazio-Torino, lasciando tutti sorpresi. La motivazione è arrivata dal suo vice Ianni: "Ha avuto giramenti di testa, il finale di gara ha influito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sarri - parla

Lazio, Sarri parla allo spogliatoio: con questa frase ha motivato tutto il gruppo

Lazio, parla Sarri: «Dispiace per ieri sera. Futuro? Ci vorrà pazienza. Nelle riunioni arbitrali 2-3 giocatori nostri erano stati messi nel mirino…»

Baroni: "Subiamo troppo ma sono fiducioso". Per Sarri lieve malore nel post, parla il suo vice

sarri parla dopo lazioSarri non parla dopo Lazio-Torino, il vice Ianni spiega: “Giramenti di testa, non si è sentito bene” - Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni della stampa per le dichiarazioni post Lazio- Scrive fanpage.it

sarri parla dopo lazioSarri non parla dopo Lazio-Torino. Il vice Ianni spiega il motivo - L'allenatore della Lazio ha evitato le interviste dopo la sfida contro il Torino all'Olimpico: ecco cosa è successo ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sarri Parla Dopo Lazio