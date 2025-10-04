Sarah Mullally è la nuova arcivescova di Canterbury

Roma. La signora Sarah Mullally, sessantatreenne già caposala ospedaliera e successivamente vescova di Londra, è la nuova arcivescova di Canterbury, massima autorità della Chiesa d’Inghilt. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sarah mullally 232 la nuova arcivescova di canterbury

