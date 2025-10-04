Sarah Burton riscrive il linguaggio del corpo | tailleur che si aprono cristalli che scivolano pelle che si trasforma in una seconda epidermide
C ome si esprime la forza di una donna oggi? Sarah Burton per Givenchy risponde svelando una collezione che è un manifesto di femminilità. Alla Paris Fashion Week, la sua Primavera-Estate 2026 sceglie di “scrostare” le convenzioni sartoriali per rivelare la pelle, l’audacia e una nuova leggerezza. Come spiega la stessa designer, l’obiettivo era «esplorare i punti di forza delle donne attraverso gli archetipi femminili», partendo da un’esplorazione del «vocabolario femminile del vestirsi e dello spogliarsi». Il risultato è un racconto di seduzione e potere sussurrato. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. 🔗 Leggi su Iodonna.it
