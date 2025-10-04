Sarà Musetti-Darderi a Shanghai | in palio gli ottavi e punti pesanti per il ranking
Lorenzo Musetti e Luciano Darderi confermano sul campo il loro status di teste di serie e approdano ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il toscano e l’italo-argentino, esentati dal primo turno con un bye, hanno infatti vinto il rispettivo match d’esordio nel prestigioso torneo cinese e daranno vita lunedì 6 ottobre ad un interessante derby azzurro. In palio per entrambi un posto agli ottavi di finale e 50 punti aggiuntivi in classifica, che potrebbero rivelarsi molto importanti soprattutto per Musetti in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il 23enne carrarino, numero 9 del ranking mondiale, occupa infatti in questo momento l’ottava piazza nella Race e ha bisogno di vincere ancora alcune partite per difendersi dai possibili tentativi di rimonta dei suoi inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
Ranking Atp: Sinner al comando, Musetti è 10° e Darderi 35°
Tennis, il nuovo ranking ATP: Sinner ancora numero uno, Musetti scende al 10° posto, Darderi vola al 35°
Luciano Darderi comincia bene a Shanghai: battuto Bu, ora c'è il derby di terzo turno con Musetti - X Vai su X
Finalmente si torna a parlare di tennis A Chengdu, Atp 250 Lorenzo Sonego batte in 3 set Juan Manuel Cerundolo e si qualifica per gli Ottavi di finale, le prime due teste di serie sono italiane, Musetti e Darderi. Questi i loro impegni agli Ottavi di finale Musetti-P - facebook.com Vai su Facebook
Sarà Musetti-Darderi a Shanghai: in palio gli ottavi e punti pesanti per il ranking - Lorenzo Musetti e Luciano Darderi confermano sul campo il loro status di teste di serie e approdano ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai ... Riporta oasport.it
Musetti, esordio ok a Shanghai. Vince anche Darderi che sfiderà il toscano - Il tennista toscano, reduce dal ritiro nel quarto di finale a Pechino contro Learner Tien, ha battuto l'argentino Francisco Comesana 6- ansa.it scrive