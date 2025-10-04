Sarà Musetti-Darderi a Shanghai | in palio gli ottavi e punti pesanti per il ranking

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi confermano sul campo il loro status di teste di serie e approdano ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il toscano e l’italo-argentino, esentati dal primo turno con un bye, hanno infatti vinto il rispettivo match d’esordio nel prestigioso torneo cinese e daranno vita lunedì 6 ottobre ad un interessante derby azzurro. In palio per entrambi un posto agli ottavi di finale e 50 punti aggiuntivi in classifica, che potrebbero rivelarsi molto importanti soprattutto per Musetti in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il 23enne carrarino, numero 9 del ranking mondiale, occupa infatti in questo momento l’ottava piazza nella Race e ha bisogno di vincere ancora alcune partite per difendersi dai possibili tentativi di rimonta dei suoi inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

