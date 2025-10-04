Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 4 ottobre
2025. Stasera, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. I sapiens sono i soli animali che riducono in schiavitù i propri simili: perché lo fanno? La schiavitù era inevitabile? Come si sarebbero sviluppate le civiltà dei sapiens senza la forza lavoro degli schiavi? Essere schiava era peggio che essere schiavo? Che eredità ha lasciato questo passato schiavista sulle società contemporanee? Perché la tratta degli schiavi ha seguito soprattutto la rotta tra Africa e Americhe? Questi sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” intitolata “Schiavi e padroni, l’eredità della schiavitù”. 🔗 Leggi su Tpi.it
