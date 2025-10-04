Santo Stefano Quisquina via libera al pozzo Monnafarina | respinto il ricorso del Comune
Potrà andare avanti l’iter per la realizzazione del pozzo Monnafarina e della condotta di adduzione all’acquedotto Voltano. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma ha infatti respinto la domanda cautelare presentata dal Comune di Santo Stefano Quisquina che aveva impugnato il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
