Santa Barbara l’addio ad Alessandra Petronio | Una tempesta che non devastava ma scuoteva | FOTO

Chiesa di Santa Barbara gremita e silenziosa. Tutti stretti nel dolore per l’ultimo saluto ad Alessandra Petronio, 36 anni, la giovane donna morta, il 29 settembre, dopo essere arrivata sanguinante all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Una tragedia che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

