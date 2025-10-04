Sannio Valley Giovanni Fiscarelli è la nuova voce internazionale

Comunicato stampa La comunità di Sannio Valley si arricchisce di una nuova voce di rilievo: l’ingegnere Giovanni Fiscarelli entra ufficialmente a far parte della rete degli Ambassador dell’associazione. Nato a Benevento e diplomatosi come Ragioniere e Perito Commerciale, Giovanni Fiscarelli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio Valley, Giovanni Fiscarelli è la nuova voce internazionale

In questa notizia si parla di: sannio - valley

