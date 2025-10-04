Sannio Valley Giovanni Fiscarelli è la nuova voce internazionale
Comunicato stampa La comunità di Sannio Valley si arricchisce di una nuova voce di rilievo: l’ingegnere Giovanni Fiscarelli entra ufficialmente a far parte della rete degli Ambassador dell’associazione. Nato a Benevento e diplomatosi come Ragioniere e Perito Commerciale, Giovanni Fiscarelli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: sannio - valley
Mariarita Fallarino è la nuova Ambassador di Sannio Valley
Mariarita Fallarino ambassador di Sannio Valley
#connessioni, #visioni, #futuro, a Benevento Città Spettacolo dibattito promosso da Sannio Valley
Pro Loco San Giorgio del Sannio APS - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Fiscarelli nuova voce internazionale di Sannio Valley - La comunità di Sannio Valley si arricchisce di una nuova voce di rilievo: l’ingegnere Giovanni Fiscarelli entra ufficialmente a far parte della rete degli Ambassador dell’associazione. Scrive ntr24.tv
Sannio Valley-Miwa Energia: partenariato per futuro dei giovani - Sannio Valley e Miwa Energia spa annunciano un nuovo partenariato volto a promuovere e sostenere i giovani talenti del territorio sannita, investendo nella loro formazione e offrendo opportunità di ... Secondo ansa.it