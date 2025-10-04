L’Ausl ha sviluppato negli ultimi anni un nuovo modello assistenziale relativo all’accertamento della disabilità che promuove l’integrazione delle varie figure professionali che operano all’interno delle Commissioni di valutazione attraverso un percorso più moderno: un cambiamento non solo organizzativo, ma soprattutto culturale. Un modello promosso pensato per semplificare le procedure e garantire tutele in tempi più rapidi, in particolare ad alcune categorie di pazienti, come quelli in cura per patologie onco-ematologiche, neurologiche e reumatologiche, sia adulti che pediatrici. Un’iniziativa che cerca di mettere al centro il paziente e valorizza le competenze dei professionisti sanitari, capaci di costruire, insieme, un sistema che unisce qualità, umanizzazione ed efficienza, per far fronte a quelle situazioni in cui, oltre all’accesso alle cure, è importante fornire risposte ai bisogni socio-assistenziali, derivanti da una condizione di disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, pazienti fragili. Via a un percorso ad hoc per accertare la disabilità