Sanità in Sicilia Schifani e il lapsus sulla nomina di Iacolino | Scelta tecnica è un assessore che ha lavorato bene

"Una scelta tecnica, la conferma di chi ha lavorato bene". Con queste parole il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - intervenuto all'inaugurazione della Festa dell'Amicizia a Ribera - prova a spegnere le polemiche esplose dopo le nomine ai vertici della sanità siciliana, che hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: sanit - sicilia

A fine ottobre parte davvero in Sicilia il numero di assistenza sanitaria non di emergenza 116/117? - facebook.com Vai su Facebook

Sicilia, ultimatum di Schifani: entro 10 giorni via tornelli e recinti nelle spiagge - È questo l’ultimatum arrivato dalla giunta regionale guidata da Renato Schifani, che ha intimato agli stabilimenti balneari di rimuovere recinzioni, ... Scrive tg24.sky.it

Schifani, in Sicilia infiltrazioni mafiose nel settore rifiuti - "Il settore della raccolta, trasporto, gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Sicilia, a partire da quello delle discariche, ha manifestato, e per taluni ... Secondo ansa.it