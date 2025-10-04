La sottovalutazione dei rischi durante le chiamate al 118 che ha provocato l’ecatombe è l’emblema del disastro di un modello allo sbando. Le ambulanze viaggiano «al buio» per la mancanza del Gps e il Rizzoli chiude le sale operatorie per risparmiare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sanità emiliana, 572 morti per codici errati