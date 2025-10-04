Sanità e ricerca Marsilio all' università di Chieti | La clinica oculistica è un’eccellenza che fa crescere l’Abruzzo

Il presidente della Regione Marco Marsilio è intervenuto questa mattina all’università d’Annunzio di Chieti in occasione del congresso annuale della Società oftalmologica universitaria (Sou), sottolineando il ruolo strategico della clinica oculistica e della rete di relazioni costruita con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

