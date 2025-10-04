Sanità bagarre in Comune a Liscate Bocciata la mozione pro ospedale

Bocciata in aula la mozione pro nuovo ospedale, scontro fra maggioranza e Progetto Liscate. Il documento chiedeva l’adesione formale al percorso con cui, anche a livello regionale, un comitato promotore chiede finanziamenti e semaforo verde a un nuovo nosocomio di primo livello nel bacino a nord dell’ Asst Melegnano-Martesana: "Il sindaco rappresenta tutta la cittadinanza, occorre affrontare con immediatezza le problematiche sanitarie dell’area e del paese". Pollice verso e posizione tranchant da Noi per Liscate e dal sindaco Lorenzo Fucci: "Impossibile – spiega – appoggiare un percorso che non parta da una certezza, la riqualificazione degli ospedali di Cernusco e Melzo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

