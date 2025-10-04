Sanae Takaichi presidente dell’Ldp il Giappone verso la prima premier donna
Sanae Takaichi, 64 anni, sarà la nuova presidente del Partito Liberal Democratico (Ldp) giapponese, diventando così la prima donna destinata a guidare il governo del Paese. Ex ministra della Sicurezza economica e figura di spicco dell’ala più conservatrice del partito, Takaichi — originaria della prefettura di Nara — è considerata la principale erede politica dell’ex premier Shinzo Abe, ucciso nel 2022. Al termine del ballottaggio interno, ha ottenuto 185 voti contro i 156 del suo avversario, assicurandosi la leadership del partito di maggioranza e spianando la strada alla successione dell’attuale premier Shigeru Ishiba. 🔗 Leggi su Lettera43.it
