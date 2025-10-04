Sanae Takaichi è la prima donna a essere eletta leader del partito di governo in Giappone

Metropolitanmagazine.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanae Takaichi è la nuova leader del Partito Liberal Democratico (PLD), che governa il Giappone da settant’anni, in modo quasi ininterrotto. La sua nomina rappresenta una svolta per il Paese: è infatti la prima donna a ottenere l’incarico e, se le elezioni parlamentari confermeranno la fiducia dei cittadini verso il PLD, sarà anche la prossima premier. Takaichi ha sconfitto al ballottaggio Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell’Agricoltura, esponente dell’ala più progressista e moderata. Alle votazioni hanno partecipato gli iscritti al partito, i politici eletti in parlamento e i simpatizzanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sanae takaichi 232 la prima donna a essere eletta leader del partito di governo in giappone

© Metropolitanmagazine.it - Sanae Takaichi è la prima donna a essere eletta leader del partito di governo in Giappone

In questa notizia si parla di: sanae - takaichi

Profilo – Takaichi Sanae, la donna che punta a guidare il Giappone

Il Giappone verso una donna premier: chi è Sanae Takaichi, l’erede di Abe che adora Margaret Thatcher

Sanae Takaichi presidente dell’Ldp, il Giappone verso la prima premier donna

sanae takaichi 232 primaGiappone: Sanae Takaichi eletta leader dei liberali, probabile prima donna premier - 'Dama di ferro', la Tacher come modello (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

sanae takaichi 232 primaSanae Takaichi &#232; la prima donna a guidare il partito di governo in Giappone - In Giappone Sanae Takaichi è stata eletta come nuova leader del Partito Liberal Democratico (PLD), che da oltre settant’anni governa quasi ininterrottamente il paese: è la prima donna a ottenere quest ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sanae Takaichi 232 Prima