Sanae Takaichi è la prima donna a essere eletta leader del partito di governo in Giappone

Sanae Takaichi è la nuova leader del Partito Liberal Democratico (PLD), che governa il Giappone da settant'anni, in modo quasi ininterrotto. La sua nomina rappresenta una svolta per il Paese: è infatti la prima donna a ottenere l'incarico e, se le elezioni parlamentari confermeranno la fiducia dei cittadini verso il PLD, sarà anche la prossima premier. Takaichi ha sconfitto al ballottaggio Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell'Agricoltura, esponente dell'ala più progressista e moderata. Alle votazioni hanno partecipato gli iscritti al partito, i politici eletti in parlamento e i simpatizzanti.

