San Siro Scaroni chiarisce | Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre prime partite previste per…

Inter News 24 San Siro, le parole di Paolo Scaroni circa il destino della Scala del calcio e dei lavori di ristrutturazione. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga intervista a Milano Finanza per trattare di uno dei temi più caldi in casa Inter e in casa dei rossoneri. Infatti il patron rossonero ha preso voce circa l’argomento stadio San Siro cui lavori di modernizzazione dovranno iniziare a breve. Le parole e le dichiarazioni raccolte circa il nuovo stadio di San Siro. LE DATE DEL NUOVO STADIO – «Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, Scaroni chiarisce: «Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, prime partite previste per…»

Scaroni: "San Donato? Stiamo valutando come utilizzare quell'area. Il calcio femminile è in crescita e dobbiamo investire anche sul settore giovanile"

Scaroni: "San Siro è nei cuori di tutti, ma l'impianto è vecchio. Rimarrà intatto fino a quando non sarà pronto il nuovo stadio"