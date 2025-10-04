San Prisco incidente nella notte | Giuseppe Sanfelice muore a 17 anni
Una terribile tragedia ha sconvolto nella notte la città di San Prisco. Un ragazzo di soli 17 anni, Giuseppe Sanfelice, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Il drammatico impatto è avvenuto all’incrocio tra via Agostino Stellato e via Carcere Vecchie, dove la moto su cui viaggiava . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: prisco - incidente
San Prisco, minorenne alla guida causa incidente mortale: nell’auto c’erano 9 ragazzi
A San Prisco, un incidente stradale ha tragicamente tolto la vita a Giuseppe Sanfelice, di soli 17 anni. #incidentesanprisco #morto17enne #cronacacaserta #casertaeprovincia #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Inter Club Noci - Peppino Prisco - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente nella notte nel casertano: muore a 17 anni in un incidente tra moto e auto a San Prisco - Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Giuseppe Sanfelice, appena 17 anni, in un incidente stradale avvenuto nella notte a San Prisco. Da ilcrivello.it
Un giovane di 17 anni muore in un incidente stradale: la tragedia nella notte a San Prisco - È questa l’amara e drammatica contabilità di una notte di tragedia a San Prisco, nella provincia di Caserta, dove un giovane, ... Lo riporta casertaweb.com