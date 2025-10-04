San Prisco incidente nella notte | Giuseppe Sanfelice muore a 17 anni

Teleclubitalia.it | 4 ott 2025

Una terribile tragedia ha sconvolto nella notte la città di San Prisco. Un ragazzo di soli 17 anni, Giuseppe Sanfelice, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Il drammatico impatto è avvenuto all’incrocio tra via Agostino Stellato e via Carcere Vecchie, dove la moto su cui viaggiava . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

