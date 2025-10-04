San Petronio le celebrazioni nel segno della speranza contro le guerre | La pace è di tutti
Bologna, 4 ottobre 2025 – Una festa speciale quella di San Petronio di oggi pomeriggio. In una Basilica gremita, presenti il sindaco Matteo Lepore e le autorità (dal prefetto Enrico Ricci al questore Antonio Sbordone al comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Ettore Bramato, a Elena Ugolini consigliera regionale ex sfidante di de Pascale in Regione), dopo la consueta processione è monsignor Stefano Ottani, vicario generale alla sinodalità, ad aprire le celebrazioni. BOLOGNA MESSA DI SAN PETRONIO CELEBRATA DAL CARDINALE ZUPPI Ringraziando l’arcivescovo Matteo Zuppi visto che “quest’anno sono dieci anni dal suo ingresso a Bologna che festeggeremo il 12 dicembre”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
