San Nicandro Garganico svela il nuovo campo sportivo
A San Nicandro Garganico, nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, è stato inaugurato il nuovo stadio comunale intitolato a ‘Carmelo Costantino Mascolo’. “Un momento storico per la nostra comunità: abbiamo restituito alla cittadinanza di San Nicandro Garganico un campo sportivo rinnovato e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: nicandro - garganico
Emergenza idrica: scoperti 14 allacci abusivi a San Nicandro Garganico
A San Nicandro Garganico concerto all'alba con il fisarmonicista Luigi Gordano
Esplosione di gusto a San Nicandro Garganico: arriva ‘Enocibus’
Festa dei Nonni 2025 Una giornata speciale alla RSA Pietro Trombetta di San Nicandro Garganico, dove gli ospiti della struttura hanno accolto con gioia i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “D’Alessandro-Vocino”. Un incontro fatto di sorrisi, canti e abbracci, p - facebook.com Vai su Facebook
San Nicandro Garganico svela il nuovo campo sportivo - A San Nicandro Garganico, nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, è stato inaugurato il nuovo stadio comunale intitolato a ‘Carmelo Costantino Mascolo’. foggiatoday.it scrive
San Nicandro Garganico, branco di cinghiali a spasso in città: video diventa virale - Un video in cui si vede un branco di circa 15 cinghiali camminare per le vie di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è stato girato da un cittadino e condiviso sui social dalla senatrice ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it