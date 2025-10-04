San Leucio del Sannio smarrito il cane del senologo Carlo Iannace
San Leucio del Sannio (Benevento), 3 ottobre 2025 – Il cane di Carlo Iannace, noto senologo, risulta smarrito da ieri nella zona di San Leucio del Sannio. L’animale, di nome Iary, non ha fatto ritorno a casa e il proprietario ha diffuso un appello alla cittadinanza. Chiunque avesse informazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
